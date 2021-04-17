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18:15 17.04.2021

Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля - МИД

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Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, в ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

"На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации с безопасностью и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России", - сказано в комментарии представителя МИД Украины в связи с провокацией против украинского консула в Санкт-Петербурге.

Так, в МИД выразили решительный протест относительно неправомерного задержания сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля, а также полностью исключают выдвинутые консульскому сотруднику обвинения.

"Такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях с 1963 г. и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной. В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - подчеркнули в МИД.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ

Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и "речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором.

Замглавы указал, что украинский консул находится на территории украинского консульского учреждения, я и в ближайшее время МИД будет решать вопрос о его возвращении домой.

Енин добавил, что российская сторона, как и любое другое государство - член Венской конвенции, имеет право на оглашение того или иного лица нежелательным.

"Но указанные шаги российской стороны встретят самый решительный отпор с украинской стороны, и мы уже прорабатываем модальности симметричного ответа российской стороне", - заявил он в эфире телеканала "Украина24" в субботу.

Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение 72 часов.

В ФСБ РФ также заявили, что задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк в середине марта хотел приобрети закрытые базы данных россиян.

Теги: #реакция #рф #дипломат #мид
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