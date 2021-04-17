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17:12 17.04.2021

Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин от COVID-19 - Порошенко

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Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин от COVID-19 - Порошенко

Украина должна срочно наладить собственное производство вакцин от COVID-19, убежден пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Одним из ключевых элементов нашего антиковидного плана является начало работы по разработке мощностей для украинского производства вакцин", - подчеркнул Порошенко, представляя медикам в Черкассах свой "антиковидный план", передает пресс-служба "Евросолидарности".

Порошенко сообщил, что необходимые начальные инвестиции составляют не менее $15-20, и отметил, что финансирование такого производства должно происходить по принципу государственно-частного партнерства.

"После проведения мной переговоров с украинскими фармакологическими компаниями, после проведения переговоров с всемирными производителями вакцин мы бы сделали такую модель финансирования. Производитель инвестирует не менее 50% средств на начало производства. Инвестор - в мире это называется "ангел-инвестор", человек, который инвестирует не только и не столько, чтобы иметь прибыль, а потому, что стремится решить проблему. Я уверен, что мы в Украине соберем несколько миллионов долларов, чтобы наладить отечественное производство вакцин. И государство даст не бюджетные средства, а бюджетное кредитование", - пояснил Порошенко.

Он добавил, что речь идет не только о вакцинах от COVID-19, но и от других заболеваний.

"Что произошло в мире за последний год? Был продемонстрирован жесткий ковидный национализм. Вот последний случай - это CoviShield в Индии. Вспышка болезни - и местное правительство приняло решение о запрете экспорта вакцины. То есть правительство Индии обязало держать 80 млн доз резерва, они скатились до 35, и пока не был восстановлен резерв, экспорт был запрещен. И сейчас в Украину не поступает CoviShield из-за подобных позиций", - напомнил Порошенко.

Как сообщалось, 8 апреля Порошенко презентовал обновленный стратегический "антиковидный план", который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. В частности, быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.

"Европейская солидарность" инициирует внеочередное заседание Верховной Рады для обсуждения вопросов пандемии.

 

Теги: #covid_19 #порошенко #вакцина #план
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