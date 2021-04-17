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16:11 17.04.2021

В Хмельницкой области горела деревянная церковь

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В Хмельницкой области горела деревянная церковь

Спасатели ликвидировали пожар деревянной церкви в с.Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 апреля в 20:51 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре деревянной церкви в с.Баговица Каменец-Подольского района… На момент прибытия первых подразделений огонь уже полностью охватил здание церкви, и горение происходило на площади почти 180 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали следующие факторы: позднее время сообщения, деревянные конструкции здания, значительное расстояние до населенного пункта (15 км)", - сказано в сообщении.

Возгорание на площади 180 кв.м удалось ликвидировать в 21:43. Причину пожара устанавливают специалисты. Травмированных и погибших на месте происшествия не было.

Всего для ликвидации пожара было привлечено 15 спасателей и 5 единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

Теги: #церковь #пожар
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