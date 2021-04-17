Консулу Украины в Петербурге Сосонюку предписано покинуть территорию РФ

Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в субботу в МИД РФ в связи с "противоправной деятельностью консула генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге".

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал провокацией действия ФСБ в отношении Сосонюка, поскольку украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ

Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных и "речь идет о брутальной провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором.

Замглавы указал, что украинский консул находится на территории украинского консульского учреждения, я и в ближайшее время МИД будет решать вопрос о его возвращении домой.

Енин добавил, что российская сторона, как и любое другое государство - член Венской конвенции, имеет право на оглашение того или иного лица нежелательным.

"Но указанные шаги российской стороны встретят самый решительный отпор с украинской стороны, и мы уже прорабатываем модальности симметричного ответа российской стороне", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".