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14:11 17.04.2021

Два больших десантных корабля Северного флота РФ вошли в Черное море

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Два больших десантных корабля Северного флота РФ вошли в Черное море

Два больших десантных корабля (БДК) Северного флота России - "Александр Отраковский" и "Кондопога" - в субботу, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии их прохождения через пролив.

Утверждается, что боевые корабли направляются в Севастополь.

По имеющимся данным, в настоящее время в Средиземном море находятся еще два БДК Балтийского флота - "Калининград" и "Королев". В конце марта они зашли туда, пройдя пролив Гибралтар.

Теги: #черное_море #рф #турция #корабли
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