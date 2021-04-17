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13:35 17.04.2021

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию - Кличко

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Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию - Кличко

Правительство должно не угрожать мэрам городов, а помогать преодолеть пандемию, заявил мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко.

"К сожалению, в ответ на призыв ввести общенациональный локдаун я получил ответ с угрозой: если нет, будем вас увольнять. Так вот, хочу напомнить: меня могут уволить киевляне, которые избрали меня мэром, согласно закону о местном самоуправлении. Если таким образом мы будем лечить и бороться с пандемией, это печально", - подчеркнул Кличко в эфире ток-шоу "Свобода слова".

Он отметил, что локдаун по всей стране - единственный способ уменьшить количество больных в нынешней ситуации.

"Вот в Киеве десять районов. Представьте: у нас половина районов на локдауне, потому что там большая заболеваемость, а вторая половина отдыхает. Это не работает так. Пока у нас нет массовой вакцинации, единственный способ снизить заболеваемость - общенациональный локдаун. И это не только мое мнение, но и специалистов. Такая же ситуация в других странах", - подытожил Кличко.

Теги: #кличко #пандемия #борьба
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