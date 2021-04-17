Умеренно теплая погода будет на большей части Украины в ближайшие дни

Погоду в Украине в воскресенье будет определять умеренно-теплая, в северных и прикарпатских областях влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В северных и прикарпатских областях местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. В западной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-16° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 апреля самая высокая температура днем была 25,1° в 1920г., самая низкая ночью -4,7° в 1895г.

В понедельник, 19 апреля, в Карпатском регионе небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 10-15°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днём 3-8° тепла.

В Киеве 19 апреля без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём 12-14°.