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12:51 17.04.2021

В Киеве за сутки 1112 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 51 человек

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В Киеве за сутки 1112 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 51 человек

В Киеве за прошедшие сутки выявили 1112 новых случаев заболевания COVID-19, скончался 51 человек, выздоровели – 533, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"1112 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер 51 человек. Всего за период пандемии в городе 4 172 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 184 412", - написал Кличко в соцсетях.

Заболели: 654 женщины, 421 мужчин, 21 девочка от 1 месяца до 17 лет и 16 мальчиков от 9 дней до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 142 больных коронавирусом, а также 409 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 533 человека. В целом коронавирус преодолели 114 929 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 201, в Днепровском - 181 и в Деснянском районе - 172 случая", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус
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