События

12:38 17.04.2021

Во Львовской области умер мужчина, привитый вакциной от COVID-19, у него были болезни сердца – глава ОГА

1 мин читать
Во Львовской области умер мужчина, привитый вакциной от COVID-19, у него были болезни сердца – глава ОГА

Во Львовской области умер мужчина, который накануне вакцинировался вакциной против COVID-19 AstraZeneca / Covishield, сообщил глава облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Сегодня (16 апреля – ИФ) умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca / Covishield", – написал Козицкий на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

По его словам, случай смерти зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19".

"Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА", – написал Козицкий.

Он также подчеркнул, что вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

Утром в субботу в новом посте в Фейсбуке Козицкий подчеркнул: "По предварительной информации, согласно врачебному свидетельства о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, cтенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность".

Теги: #вакцинация #мужчина #смерть #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 17.04.2021
Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

09:07 17.04.2021
Более 13 тыс. человек вакцинированы в Украине от COVID-19 за сутки

Более 13 тыс. человек вакцинированы в Украине от COVID-19 за сутки

05:43 17.04.2021
Во Львовской области умер мужчина привитый накануне вакциной от COVID-19

Во Львовской области умер мужчина привитый накануне вакциной от COVID-19

23:37 16.04.2021
От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

23:11 16.04.2021
Степанов: Вакцинации публичных лиц остаточными дозами вакцины Pfizer не будет

Степанов: Вакцинации публичных лиц остаточными дозами вакцины Pfizer не будет

20:55 16.04.2021
В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

16:37 16.04.2021
Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19

Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19

15:49 16.04.2021
В Харьковской области начали прививать вакциной CoronaVac - обладминистрация

В Харьковской области начали прививать вакциной CoronaVac - обладминистрация

13:25 16.04.2021
На Днепровском меткомбинате погиб работник подрядной организации

На Днепровском меткомбинате погиб работник подрядной организации

08:39 16.04.2021
Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться привитым спустя 6-12 месяцев после вакцинации

Еще одна доза вакцины Pfizer может потребоваться привитым спустя 6-12 месяцев после вакцинации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Енин: Киев отрабатывает модальности симметричного ответа Москве из-за провокации в отношении сотрудника генконсульства в Петербурге

МИД назвало провокацией задержание сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

Украинского дипломата задержали в Петербурге при получении секретной информации из баз правоохранителей - ФСБ

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко о Яворивском: он был из когорты тех, кто стоял у истоков современной украинской государственности

Крайне ядовитый "иссык-кульский корень" применяют киргизские врачи для лечения коронавируса

Енин: Киев отрабатывает модальности симметричного ответа Москве из-за провокации в отношении сотрудника генконсульства в Петербурге

МИД назвало провокацией задержание сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

Коронавирусные ограничения усилят в Узбекистане с 18 апреля

Украинского дипломата задержали в Петербурге при получении секретной информации из баз правоохранителей - ФСБ

Более 50 самолетов задействует Россия в учениях над акваторией Черного моря

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Премьер Японии не намерен отказываться от решения провести Олимпиаду в Токио

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА