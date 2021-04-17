Во Львовской области умер мужчина, привитый вакциной от COVID-19, у него были болезни сердца – глава ОГА

Во Львовской области умер мужчина, который накануне вакцинировался вакциной против COVID-19 AstraZeneca / Covishield, сообщил глава облгосадминистрации Максим Козицкий.

"Сегодня (16 апреля – ИФ) умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15 апреля 2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca / Covishield", – написал Козицкий на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

По его словам, случай смерти зарегистрирован как "неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19".

"Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации / туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской ОГА", – написал Козицкий.

Он также подчеркнул, что вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.

Утром в субботу в новом посте в Фейсбуке Козицкий подчеркнул: "По предварительной информации, согласно врачебному свидетельства о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, cтенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность".