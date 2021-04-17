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12:32 17.04.2021

Крайне ядовитый "иссык-кульский корень" применяют киргизские врачи для лечения коронавируса

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Крайне ядовитый "иссык-кульский корень" применяют киргизские врачи для лечения коронавируса

Киргизские врачи лечат больных коронавирусом "иссык-кульским корнем", или аконитом джунгарским (Aconitum soongaricum) - очень ядовитым травянистым растением.

"В стационарах под наблюдением врачей около 200 больных коронавирусом принимают "иссык-кульский корень". Мы даем его больным, которые переносят болезнь в легкой форме, никто из них не скончался", - сообщил глава Минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в настоящее время в стране проходят клинические испытания препарата, который был разработан для лечения коронавируса. "Препарат проходит третью стадию клинических испытаний. Как только станет известно о пользе препарата, мы намерены его зарегистрировать", - отметил министр.

Бейшеналиев сообщил, что лекарство необходимо принимать в горячем виде. "Если выпить его в холодном виде, то человек умрет через пять минут", - сказал он.

Со своей стороны Всемирная организация здравоохранения распространила заявление, в котором говорится, что ВОЗ не располагает данными об эффективности применяемого в Киргизии Aconitum soongaricum.

"Препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением. В настоящее время ВОЗ не располагает данными по эффективности и безопасности Aconitum soongaricum для лечения COVID-19", - говорится в заявлении.

Теги: #коронавирус #лечение #киргизия #растение
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