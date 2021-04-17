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12:01 17.04.2021

Енин: Киев отрабатывает модальности симметричного ответа Москве из-за провокации в отношении сотрудника генконсульства в Петербурге

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Енин: Киев отрабатывает модальности симметричного ответа Москве из-за провокации в отношении сотрудника генконсульства в Петербурге

В ближайшее время Министерство иностранных дел Украины определится с симметричным ответом РФ на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, согласно существующей практике в таких ситуациях, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Безусловно, в ближайшее время Министерство иностранных дел определится с симметричным ответом согласно существующей практике в таких ситуациях", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Также Енин подчеркнул, что украинский консул не причастен к получению секретной информации из баз правоохранительных органов РФ, что ему инкриминируют правоохранительные органы России.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что указанные данные российских правоохранительных органов являются ничем иным, как грубой провокацией, грубым нарушением всех норм Венских конвенций. Наш дипломат абсолютно не мог никоим образом быть задержан. Более того, не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Енин отметил, что украинский дипломат не имел никакого отношения к каким-то базам данных, "речь идет о грубой провокации со стороны российских спецслужб на фоне общего обострения ситуации с российской стороны, которую мы наблюдаем во всех абсолютно сферах взаимодействия с государством-агрессором".

Замминистра указал, что украинский консул находится на территории украинского консульского учреждения, и в ближайшее время МИД будет решать вопрос о его возвращении домой.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. "Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в ФСБ.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что задержание сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге - это очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России.

"Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #дипломат #санкт_петербург #мид
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