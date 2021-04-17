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11:17 17.04.2021

МИД назвало провокацией задержание сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

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МИД назвало провокацией задержание сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге

Задержание консула Украины в Санкт-Петербурге - это очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка якобы при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. "Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в ФСБ.

Теги: #реакция #дипломат #задержание #мид
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