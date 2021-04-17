Украинского дипломата задержали в Петербурге при получении секретной информации из баз правоохранителей - ФСБ

ФСБ России сообщает о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

"Федеральной службой безопасности РФ 16 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в г. Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.