События

09:59 17.04.2021

Украинского дипломата задержали в Петербурге при получении секретной информации из баз правоохранителей - ФСБ

1 мин читать
Украинского дипломата задержали в Петербурге при получении секретной информации из баз правоохранителей - ФСБ

ФСБ России сообщает о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов.

"Федеральной службой безопасности РФ 16 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в г. Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права", - заявили в спецслужбе.

Теги: #санкт_петербург #консул #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:23 14.04.2021
Правоохранители задержали грабителей, укравших $300 тыс. у жительницы Славянска

Правоохранители задержали грабителей, укравших $300 тыс. у жительницы Славянска

09:58 07.04.2021
Задержали двух адвокатов, уличенных во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК

Задержали двух адвокатов, уличенных во взятке за вынесение решения по делу, которое слушается в ОАСК

15:24 02.04.2021
Французского наркобарона задержали в Дубае

Французского наркобарона задержали в Дубае

14:52 02.04.2021
СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

02:37 02.04.2021
В Днепре задержали участника НВФ "ЛНР"

В Днепре задержали участника НВФ "ЛНР"

14:16 01.04.2021
В Киеве задержали мужчину, который отобрал у киевлянина 300 тыс. грн

В Киеве задержали мужчину, который отобрал у киевлянина 300 тыс. грн

11:21 01.04.2021
В Луганской области задержали злоумышленника, бросившего в полицейских гранату

В Луганской области задержали злоумышленника, бросившего в полицейских гранату

19:57 25.03.2021
В День воли в Беларуси задержали более 80 человек - правозащитники

В День воли в Беларуси задержали более 80 человек - правозащитники

14:33 25.03.2021
Во Львовской области задержан военнослужащий с Яворовского полигона, подозреваемый в организации нелегальных АЗС

Во Львовской области задержан военнослужащий с Яворовского полигона, подозреваемый в организации нелегальных АЗС

11:01 23.03.2021
В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

В Харькове задержали российского наемника, отсидевшего в РФ срок за наркотики – СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

ПОСЛЕДНЕЕ

Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

Более 50 самолетов задействует Россия в учениях над акваторией Черного моря

Более 13 тыс. человек вакцинированы в Украине от COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Премьер Японии не намерен отказываться от решения провести Олимпиаду в Токио

Вашингтон и Токио готовы вместе противостоять вызовам от Китая и КНДР - Байден

Во Львовской области умер мужчина привитый накануне вакциной от COVID-19

Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится

Посольство США в РФ находится в контакте с Вашингтоном относительно информации об ответных мерах, изложенных МИД России – Салливан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА