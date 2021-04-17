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09:17 17.04.2021

Более 50 самолетов задействует Россия в учениях над акваторией Черного моря

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Более 50 самолетов задействует Россия в учениях над акваторией Черного моря

Более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков задействовано на учениях над акваторией Черного моря с пусками ракет и бомбометанием, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Это истребители Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3, сообщили военные. По их словам, самолетам предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

Военные сообщили, что в ходе учения штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы Крыма.

По их данным, эскадрилья Су-25СМ3 из Крыма перебазирована на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

Теги: #черное_море #рф #учения #самолеты
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