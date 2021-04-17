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09:07 17.04.2021

Более 13 тыс. человек вакцинированы в Украине от COVID-19 за сутки

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Более 13 тыс. человек вакцинированы в Украине от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 13 044 человек, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала прививочной кампании первую дозу получили 445 859 человек, завершили вакцинацию – 5 человек (из них двое получили первую дозу за границей), пишет Минздрав в Телеграм-канале.

Лидерами по количеству сделанных за сутки прививок являются Львовская области (2 689), Киев (1764) и Житомирская область (921). В Черкасской области за последние сутки не сделали ни одной прививки.

Прививки проводились 212 мобильными бригадами по иммунизации и 484 пунктами прививки.

По состоянию на 16 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 463 119 человек.

Теги: #вакцинация #covid_19
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