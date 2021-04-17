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08:33 17.04.2021

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 14 984 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 9 736 человек, умерло 440 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14 984 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 17 апреля 2021 года. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 100 человек; ️летальных случаев - 440; выздоровело – 9 736 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 16 апреля сообщалось о 17 479 новых заболевших в Украине, 15 апреля, министр сообщал о 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 апреля было зафиксировано 14 553 новых случая инфицирования COVID-19, 13 апреля сообщалось про 11 680 новых случаев коронавирусной болезни, 12 апреля министр сообщал о 7 856 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 апреля было зафиксировано 12 112 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 936 228 человек, 39 536 пациентов скончалось, 1 475 556 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

За сутки 16 апреля 2021 года в Украине привито 13 044 человека, 445 861 человек привит с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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