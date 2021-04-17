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08:07 17.04.2021

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 15 обстрелов украинских позиций, с начала текущих зафиксирован один обстрел. Пострадавших с украинской стороны нет, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 16 апреля, было зафиксировано 15 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

В частности, неподалеку населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное противник открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у поселка Невельское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Водяное (Донецкой обл.), Луганское и Новоалександровка противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Майорское - из стрелкового оружия.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российские наемники применили станковые противотанковые гранатометы, а у Песок - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе Майорска противник совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"По состоянию на 7:00 утра, 17 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко ВОДЯНОГО, что в Донецкой области, враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет", – сообщили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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