Премьер Японии не намерен отказываться от решения провести Олимпиаду в Токио

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что твёрдо намерен провести Олимпиаду в этом году в Токио, а президент США Джо Байден его в этом вопросе поддерживает.

"Я сказал президенту о моей решимости провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом. Это будет символом единства всего мира. Президент Байден вновь выразил свою поддержку этому стремлению", - заявил Есихидэ Суга на пресс-конференции с Байденом.

Накануне генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи отмечал, что Олимпиаду, потешно мнению, все же могут отменить в случае всплеска заболеваемости COVID-19.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа. Из-за пандемии Игры по решению японских властей пройдут без иностранных болельщиков.