Вашингтон и Токио готовы вместе противостоять вызовам от Китая и КНДР - Байден

США и Япония готовы вместе принять вызовы, исходящие от КНР и Северной Кореи, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с японским премьером Есихидэ Сугой.

"Мы готовы работать вместе, чтобы принимать вызовы от Китая и решать такие вопросы, как Восточно-Китайское и Южно-Китайское море, а также Северной Кореи, чтобы обеспечить будущее свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - заявил президент США.

Суга, со своей стороны, отметил, что они с Байденом выступают за "искренний диалог с Китаем" по спорным вопросам. Также, по его словам, обе страны намерены "требовать от КНДР соблюдения резолюций СБ ООН" в том, что касается ракетного вооружения.

Суга и Байден впервые встретились лично в пятницу. На повестке были пандемия COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическая политика, ситуация с КНДР и отношения с Китаем.