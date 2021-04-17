События

06:36 17.04.2021

Вашингтон и Токио готовы вместе противостоять вызовам от Китая и КНДР - Байден

1 мин читать
Вашингтон и Токио готовы вместе противостоять вызовам от Китая и КНДР - Байден

США и Япония готовы вместе принять вызовы, исходящие от КНР и Северной Кореи, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с японским премьером Есихидэ Сугой.

"Мы готовы работать вместе, чтобы принимать вызовы от Китая и решать такие вопросы, как Восточно-Китайское и Южно-Китайское море, а также Северной Кореи, чтобы обеспечить будущее свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - заявил президент США.

Суга, со своей стороны, отметил, что они с Байденом выступают за "искренний диалог с Китаем" по спорным вопросам. Также, по его словам, обе страны намерены "требовать от КНДР соблюдения резолюций СБ ООН" в том, что касается ракетного вооружения.

Суга и Байден впервые встретились лично в пятницу. На повестке были пандемия COVID-19, вопросы региональной безопасности, климатический кризис, технологическая политика, ситуация с КНДР и отношения с Китаем.

Теги: #сша #китай #кндр #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:39 17.04.2021
Посольство США в РФ находится в контакте с Вашингтоном относительно информации об ответных мерах, изложенных МИД России – Салливан

Посольство США в РФ находится в контакте с Вашингтоном относительно информации об ответных мерах, изложенных МИД России – Салливан

01:20 17.04.2021
SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну - NASA

SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну - NASA

22:37 16.04.2021
Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

20:43 16.04.2021
Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

20:09 16.04.2021
Глава Нацполиции Украины обсудил с представителями госдепа США расследование правонарушений в отношении активистов и журналистов

Глава Нацполиции Украины обсудил с представителями госдепа США расследование правонарушений в отношении активистов и журналистов

19:08 16.04.2021
Отсутствие новых санкций по "Северному потоку 2" - это подарок России, считает сенатор-республиканец

Отсутствие новых санкций по "Северному потоку 2" - это подарок России, считает сенатор-республиканец

18:54 16.04.2021
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит - Белый дом

Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит - Белый дом

18:14 16.04.2021
Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

16:34 16.04.2021
США рассмотрит вопрос об увеличении количества военнослужащих американского контингента в Украине в случае необходимости - Квин

США рассмотрит вопрос об увеличении количества военнослужащих американского контингента в Украине в случае необходимости - Квин

16:20 16.04.2021
Украина заинтересована в расширении программы подготовки украинских военных американскими профессионалами - Шмыгаль

Украина заинтересована в расширении программы подготовки украинских военных американскими профессионалами - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 14 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 9 736 человек

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих – единожды

Премьер Японии не намерен отказываться от решения провести Олимпиаду в Токио

Во Львовской области умер мужчина привитый накануне вакциной от COVID-19

Премьер Франции считает, что третья волна пандемии в стране не скоро закончится

Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

Около 70 тыс. мусульман собрались в Иерусалиме для первой пятничной молитвы месяца Рамадан

Украина может стать членом ЕС, если выполнит соглашение об ассоциации и программу реформ, заявляют в Брюсселе

От коронавируса умер глава Подольской РГА Киева Виктор Смирнов

Степанов: Вакцинации публичных лиц остаточными дозами вакцины Pfizer не будет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА