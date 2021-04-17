Посольство США в РФ находится в контакте с Вашингтоном относительно информации об ответных мерах, изложенных МИД России – Салливан

Посольство США в РФ ведёт консультации с Вашингтоном на фоне ответных мер России, опубликованных на сайте российского внешнеполитического ведомства, заявил "Интерфаксу" посол США в Москве Джон Салливан.

"Мы видели сообщение, опубликованное сайте Министерства иностранных дел России и изучаем содержащуюся в нем информацию, ведём консультации с Вашингтоном", - сообщил Салливан.

"Мы не получали никакой официальной дипломатической ноты с подробностями действий российских властей в отношении работы дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки в России", - сказал он.