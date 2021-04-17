Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

По мнению мэра Киева Виталия Кличко на сегодняшний день существует только два пути борьбы с распространением коронавируса в Украине - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми.

"У нас есть два пути борьбы с коронавируса - массовая вакцинация и ограничения контактов. Пока массовой вакцинации нет, мы имеем только один выход - ограничить контакты между людьми. Вот я только что получил последние данные, это печальная статистика, за последние сутки вирус унес жизни 51 киевлянина. И мы должны совместными усилиями сделать все, чтобы защитить людей. Надо иметь мужество принимать сложные решения, такие, например, как введение строгих ограничений", - заявил Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Он также напомнил, что строгие ограничения на общенациональном уровне до сих пор действуют в таких странах, как Германия, Франция и многих других.

"У нас сейчас уже 12 регионов находятся в "красной зоне". А "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Пасху в Закарпатье. Получается, что мы будем распространять болезнь! Потому что не может быть такого, чтобы в одном регионе гуляли, а в другом лечили. Надо вводить общий локдаун, ограничивать передвижения между регионами, чтобы остановить массовое распространение вируса по стране", - подчеркнул Кличко.