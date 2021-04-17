События

02:27 17.04.2021

Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

1 мин читать
Кличко: Есть два пути борьбы с распространением коронавируса - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми

По мнению мэра Киева Виталия Кличко на сегодняшний день существует только два пути борьбы с распространением коронавируса в Украине - массовая вакцинация и ограничение контактов между людьми.

"У нас есть два пути борьбы с коронавируса - массовая вакцинация и ограничения контактов. Пока массовой вакцинации нет, мы имеем только один выход - ограничить контакты между людьми. Вот я только что получил последние данные, это печальная статистика, за последние сутки вирус унес жизни 51 киевлянина. И мы должны совместными усилиями сделать все, чтобы защитить людей. Надо иметь мужество принимать сложные решения, такие, например, как введение строгих ограничений", - заявил Кличко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

Он также напомнил, что строгие ограничения на общенациональном уровне до сих пор действуют в таких странах, как Германия, Франция и многих других.

"У нас сейчас уже 12 регионов находятся в "красной зоне". А "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда на Пасху в Закарпатье. Получается, что мы будем распространять болезнь! Потому что не может быть такого, чтобы в одном регионе гуляли, а в другом лечили. Надо вводить общий локдаун, ограничивать передвижения между регионами, чтобы остановить массовое распространение вируса по стране", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #борьба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:37 16.04.2021
От коронавируса умер глава Подольской ОГА Киева Виктор Смирнов

От коронавируса умер глава Подольской ОГА Киева Виктор Смирнов

22:29 16.04.2021
Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

20:55 16.04.2021
В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

19:24 16.04.2021
Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

19:11 16.04.2021
Канцлер Австрии обещает в мае снять ряд ограничений в сфере туризма и спорта

Канцлер Австрии обещает в мае снять ряд ограничений в сфере туризма и спорта

12:47 16.04.2021
Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

12:23 16.04.2021
В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

10:56 16.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

08:18 16.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

18:22 15.04.2021
Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

От коронавируса умер глава Подольской ОГА Киева Виктор Смирнов

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну - NASA

Около 70 тыс. мусульман собрались в Иерусалиме для первой пятничной молитвы месяца Рамадан

Украина может стать членом ЕС, если выполнит соглашение об ассоциации и программу реформ, заявляют в Брюсселе

Степанов: Вакцинации публичных лиц остаточными дозами вакцины Pfizer не будет

Хомчак призвал не паниковать и не создавать НВФ, а вступать в ВСУ и пополнять подразделения теробороны

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

Замглавы МИД Украины Божок заявил о реабилитации его судом и возвращении к дипломатической деятельности

Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой разрешить проведение собрания инициативной группы всеукраинского референдума по земле в формате онлайн-конференции

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА