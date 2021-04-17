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01:20 17.04.2021

SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну - NASA

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SpaceХ получила право доставить астронавтов на Луну - NASA

Компания Илона Маска SpaceХ получила контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году, сообщает NASA.

"NASA выбрала SpaceX для возвращения нас (астронавтов - ИФ) на Луну. Я очень рада нашему партнерству со SpaceX", - сказала руководитель программы NASA по доставке людей на Луну Лиза Уотсон-Морган.

В конкурсе на получение контракта также участвовали Dynetics, Blue Origin в партнёрстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В сообщении также отмечается, что в будущем будут проводиться тестирования многоразового корабля Starship, чтобы обеспечить безопасность астронавтов.

Ранее SpaceХ сообщала, что в понедельник 19 апреля будут осуществлены статические огневые испытания двигателей прототипа SN15. Корабль уже установлен на стартовой площадке на полигоне в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль должен будет выйти на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку.

Предыдущие четыре суборбитальных испытания прототипа корабля закончились неудачей. Они взорвались при посадке из-за технических проблем с двигателями.

В сентябре 2020 NASA опубликовало план "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.

Теги: #сша #spacex #астронавты #луна
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