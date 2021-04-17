Около 70 тыс. мусульман собрались в Иерусалиме для первой пятничной молитвы месяца Рамадан

Около 70 тыс. мусульман собрались на площади близ мечети Аль-Акса в Иерусалиме, чтобы провести первую и самую большую с начала пандемии COVID-19 пятничную молитву священного для исповедующих ислам месяца Рамадан, сообщает в пятницу Times of Israel.

В этом году молитва имеет особую важность для мусульман, потому что в прошлом году мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса.

Обычно в Аль-Аксе на пятничные молитвы, имеющие особое значение для мусульман, собираются до 200 тыс. верующих. Однако в этом году максимальное значение достигнуто не было из-за ограничений на въезд в страну.

Большинство участников пятничной молитвы составило арабское сообщество, проживающее в Израиле. Из-за COVID-19 в Израиль во время Рамадана пустили не всех. Так, в страну смогли попасть только 10 тыс. палестинцев с Западного берега реки Иордан. Важным условием пересечения границы было наличие документа о прохождении вакцинации против коронавируса.

Сообщается, что те палестинцы, которым не удалось попасть в Иерусалим, молились на израильских контрольно-пропускных пунктах на Западном берегу реки Иордан в знак протеста.

Аль-Акса - третья святыня ислама после мечети аль-Харам в Мекке и мечети Пророка в Медине.