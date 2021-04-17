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00:15 17.04.2021

Украина может стать членом ЕС, если выполнит соглашение об ассоциации и программу реформ, заявляют в Брюсселе

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Украина может стать членом ЕС, если выполнит соглашение об ассоциации и программу реформ, заявляют в Брюсселе

Украина как европейская страна имеет право стать членом ЕС, но прежде должна выполнить соглашение об ассоциации и программу реформ, заявил в пятницу высокопоставленный европейский чиновник.

"Нас связывает с Украиной подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации, включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ), и сейчас мы должны делать все возможное, чтобы оно стало историей успеха", - сказал он, анонсируя участие главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.

Он отметил, что у этого соглашения огромный потенциал с точки зрения экономики и социального развития Украины, на его реализации Брюссель и Киев должны сосредоточить усилия.

"Украина - европейская страна и в этом качестве может стать членом ЕС, - подчеркнул собеседник журналистов, выступавший на условии анонимности. - Но это не то, что в повестке дня прямо сейчас. Сегодня мы говорим о выполнении соглашения (об ассоциации), о проведении реформ, о вещах, которые обычно предшествуют процессу вступления в союз".

Он сообщил, что в понедельник Кулеба присоединится к видеосовещанию глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и будет беседовать с ними около часа.

"Украинская армия в течение семи лет постоянно находится в боевой готовности, Украина тратит на оборону 6% своего ВВП, которые ей более чем необходимы на другие бюджетные статьи", - подчеркнул чиновник.

По его мнению, Украина сможет продвинуться вперед, преодолев конфликт на востоке страны и активно проводя реформы. ЕС при этом готов оказывать Киеву финансовую и экономическую поддержку.

"Мы будем и дальше делать это, потому видим в этом единственно возможный путь к тому, чтобы Украина была подлинно независимой, суверенной страной", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Теги: #ес #союз #украина #членство
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