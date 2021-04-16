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23:37 16.04.2021

От коронавируса умер глава Подольской ОГА Киева Виктор Смирнов

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От коронавируса умер глава Подольской ОГА Киева Виктор Смирнов

В пятницу вечером, 16 апреля, от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Печальная новость ... Час назад от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов", – написал на своем Телеграмм-канале Кличко в пятницу.

По его словам, Смирнов более трех недель находился в больнице с коронавирусом. "Врачи боролись за его жизнь. Но, из-за осложнений от болезни, медицина, к сожалению, не победила ... ", – написал мэр Киева.

Кличко отметил, что 7 лет Смирнов работал в Подольской райгосадминистрации, последние три года возглавлял ее.

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был ... ", – резюмировал мэр столицы.

 

Теги: #киев #коронавирус #подольский #глава #смерть
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