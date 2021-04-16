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23:11 16.04.2021

Степанов: Вакцинации публичных лиц остаточными дозами вакцины Pfizer не будет

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Степанов: Вакцинации публичных лиц остаточными дозами вакцины Pfizer не будет

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал изменения в приказ о вакцинации, согласно которым запрещается вакцинация публичных лиц остаточными дозами вакцины Pfizer.

"Я подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица. Исключительно люди, которые подпадают под 1 или 2 этап вакцинации", - заявил Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Я знаю, что пошли слухи, будто кто-то рассчитывает тем или иным способом вакцинироваться Pfizer. Эта вакцина пойдет исключительно медицинским работникам, гражданам, старше 80 лет, людям из домов престарелых, интернатов и работникам ГСЧС и пограничникам. Нам нужно защитить именно эту категорию людей", - цитирует министра пресс-служба Минздрава в Теллеграм канале.

В ведомстве напомнили, что 16 апреля Украина получила 117 тыс. доз вакцины Pfizer / BioNTech.

 

Теги: #позиция #вакцинация #публичные_лица
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