Хомчак призвал не паниковать и не создавать НВФ, а вступать в ВСУ и пополнять подразделения теробороны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслана Хомчака обратился с призывом не паниковать и не создавать незаконные вооруженные формировния, помогая "российской пропагандистской машине", а вступать в ВСУ и пополнять резерв и подразделения территориальной обороны.

"В настоящее время Генеральный штаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования. Наши разведывательные структуры пристально следят за характером действий противника и моделируют дальнейшее развитие обстановки… в различных областях нашего государства проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны, а также другие мероприятия в соответствии с выполнением задач по обороне государства на потенциально угрожающих направлениях", – цитирует Хомчака пресс-служба Генштаба ВСУ на странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Главнокомандующий обратился к органом местного самоуправления с просьбой "не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе".

"Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине", – заявил Хомчак.

По его словам, в ВСУ приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов в определенный законодательством Украины способ в случае обострения оперативной обстановки вокруг Украины.

"В свою очередь, хочу еще раз отметить, что Вооруженные силы Украины высоко ценят патриотизм и героизм, преданность и бескорыстность всех добровольцев и неравнодушных граждан за многолетнюю действенную поддержку украинского войска, в частности, бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. И об этом точно знает наш исконный враг", – отметил Хомчак.

"Обращаюсь с призывом присоединяться к Вооруженным силам Украины, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны", – говорится в обращении главнокомандующего.