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22:37 16.04.2021

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

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Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

США призывают российскую сторону не создавать помех движению иностранных судов в Черном море, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы призываем Россию прекратить создавать помехи для движения судов в этом районе", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос про ситуацию в Черном море.

Кроме того, Кирби в очередной раз призвал РФ "прекратить наращивание сил близ границы с Украиной и на оккупированных украинских территориях".

Теги: #сша #россия #море #призыв
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Интерфакс-Украина
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