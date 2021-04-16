Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

Из-за продления карантина пробное внешнее независимое оценивания (ВНО) в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"По решению Украинского центра оценивания качества образования, с учетом продления карантина, пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая. На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте УЦОКО в пятницу вечером.

Отмечается, что независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради с любого учебного предмета из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервиса определения результатов.

"Участники, которые приняли участие в пробном ВНО 10 апреля уже имели возможность внести свои ответы на задания всех тестов (и того, на который вы зарегистрировались, и "бонусных") в специальный сервис по определению результатов; 30 апреля получат результат выполнения тестов", – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что участники пробного ВНО по Черниговской области 24 апреля примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, для прохождения которого зарегистрировались; смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов; 30 апреля получат результат выполнения тестов.

В УЦОКО также проинформировали, что участники пробного ВНО по г.Киев или Николаевской области смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания "бонусных" тестов в специальном сервисе по определению результатов;

30 апреля получат результат выполнения "бонусных" тестов;

15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, на который зарегистрировались;

смогут с 15 до 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальном сервисе по определению результатов;

19 мая получат результат выполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.

Как сообщалось, ранее и-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО было перенесено на 24 апреля в Киеве и Черниговской области.