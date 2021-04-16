События

22:29 16.04.2021

Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

2 мин читать
Из-за продления карантина пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая

Из-за продления карантина пробное внешнее независимое оценивания (ВНО) в Киеве и Николаевской области перенесено на 15 мая, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"По решению Украинского центра оценивания качества образования, с учетом продления карантина, пробное внешнее независимое оценивание в Киеве и Николаевской области состоится 15 мая. На Черниговщине пробное тестирование пройдет 24 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте УЦОКО в пятницу вечером.

Отмечается, что независимо от даты пробного ВНО для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради с любого учебного предмета из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервиса определения результатов.

"Участники, которые приняли участие в пробном ВНО 10 апреля уже имели возможность внести свои ответы на задания всех тестов (и того, на который вы зарегистрировались, и "бонусных") в специальный сервис по определению результатов; 30 апреля получат результат выполнения тестов", – подчеркнули в ведомстве.

Также отмечается, что участники пробного ВНО по Черниговской области 24 апреля примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, для прохождения которого зарегистрировались; смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов; 30 апреля получат результат выполнения тестов.

В УЦОКО также проинформировали, что участники пробного ВНО по г.Киев или Николаевской области смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания "бонусных" тестов в специальном сервисе по определению результатов;

30 апреля получат результат выполнения "бонусных" тестов;

15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебному предмету, на который зарегистрировались;

смогут с 15 до 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальном сервисе по определению результатов;

19 мая получат результат выполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.

Как сообщалось, ранее и-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО было перенесено на 24 апреля в Киеве и Черниговской области.

Теги: #киев #перенос #вно #николаевская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 16.04.2021
Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

12:23 16.04.2021
В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

16:32 15.04.2021
В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе – КГГА

В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе – КГГА

11:30 15.04.2021
Рейтинг доверия к Кличко среди киевлян выше, чем к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Рейтинг доверия к Кличко среди киевлян выше, чем к Зеленскому – опрос "Рейтинга"

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

10:30 15.04.2021
В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

18:15 14.04.2021
В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

15:58 14.04.2021
Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

Привлеченные к проведению ВНО работники образования могут прививаться от COVID-19 в первую очередь – ЦОЗ

13:35 14.04.2021
Кабмин учредил порядок выплаты стипендии для лучших участников ВНО и премии победителям ученических олимпиад

Кабмин учредил порядок выплаты стипендии для лучших участников ВНО и премии победителям ученических олимпиад

13:02 14.04.2021
Сотрудников сферы образования, привлеченных к ВНО в 2021 году, будут прививать вакциной CoronaVac

Сотрудников сферы образования, привлеченных к ВНО в 2021 году, будут прививать вакциной CoronaVac

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

Зеленский: договоренности Нормандской четверки, достигнутые в декабре 2019 года, должны быть полностью выполнены

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Степанов: Вакцинации публичных лиц остаточными дозами вакцины Pfizer не будет

Хомчак призвал не паниковать и не создавать НВФ, а вступать в ВСУ и пополнять подразделения теробороны

Пентагон призывает РФ не создавать помехи движению судов в Черном море

Замглавы МИД Украины Божок заявил о реабилитации его судом и возвращении к дипломатической деятельности

Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой разрешить проведение собрания инициативной группы всеукраинского референдума по земле в формате онлайн-конференции

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

Депутаты от "Евросолидарности" и "Батькивщины" пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост

В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА