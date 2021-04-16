Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поддержка, оказываемая Украине ее международными партнёрами, может поспособствовать снижению уровня напряженности в отношениях между Украиной и Россией.

"Я думаю, что та беспрецедентная поддержка и та позиция, которую демонстрируют все наши международные партнеры, является четким сигналом, который приведёт к снижению напряженности (между Украиной и Россией – ИФ)", - заявил Ермак в эфире телеканала "ТСН".