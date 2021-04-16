Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой разрешить проведение собрания инициативной группы всеукраинского референдума по земле в формате онлайн-конференции

Глава партии "Батькивщина" и народный депутат от одноименной фракции Юлия Тимошенко обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой разрешить провести собрание инициативной группы всеукраинского референдума по вопросу продажи сельскохозяйственных земель в формате Zoom-конференции, сообщает пресс-служба "Батькивщины" в пятницу.

"У нас нет намерения превращать референдум в какую-то пиар-акцию. Наша команда совместно с Ассоциацией фермеров Украины считает, что это последний шанс сохранить для Украины сельскохозяйственную землю. Мы внимательно изучили закон о референдуме. В нем подробно прописаны условия, как проводить собрание инициативной группы, поэтому мы бы хотели попросить вас предоставить разъяснения, чтобы мы имели возможность провести мероприятие в режиме Zoom-конференции", - заявила Тимошенко.

Она отметила, что такой шаг обусловлен карантинными ограничениями, действующими в большинстве областей Украины.

"Сейчас практически вся страна в "красной зоне", поэтому перед нами встал вопрос, как проводить собрание инициативной группы. По закону, инициативная группа - это ключевой орган по проведению референдума, это организационная команда, которая будет обеспечивать все, даже сбор 3 миллионов подписей за 90 дней. Сейчас в инициативной группе всеукраинского референдума о недопустимости распродажи земли официально зарегистрировано более 12 тысяч человек. Однако провести собрание с соблюдением карантинных требований и социальной дистанции просто невозможно", - подчеркнула нардеп.

Она уточнила, что это "лишний раз доказывает сложность прописанных в провластном законе о референдуме процедур, которые обременяют путь народа к реальному волеизъявлению".

"Я не представляю, как это должен делать народ по своей инициативе. У "Батькивщины" очень хорошо организованная команда, сильная оргструктура, партийная сеть по всей Украине. Мы стали рядом с народом и помогаем провести организационные мероприятия, но даже нам это очень сложно сделать, так как в законе поставлены сверхзадачи", - отметила Тимошенко.