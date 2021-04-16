Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

Президенты Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не предлагали во время переговоров президенту Владимиру Зеленскому ничего, чтобы не соответствовало интересам Украины, заявляет руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Никакие предложения, которые бы выходили за рамки интересов Украины, не звучали со стороны партнёров (Макрона и Меркель – ИФ", - сказал Ермак в эфире телеканала "ТСН", отвечая на вопрос о возможном возобновлении поставок днепровской воды в Крым.