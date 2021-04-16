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20:55 16.04.2021

В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

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В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются у 0,23% украинцев, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Радио НВ".

"У нас среди (более 430 тыс. – ИФ) вакцинированных 0,23% неблагоприятных событий после иммунизации, которые выражаются прежде всего в легком течении побочных реакций. Во-первых, покраснение, боль в месте инъекции, возможно повышение температуры, в частности до высоких цифр, боли в мышцах. Но это небольшое количество (случаев – ИФ)", - сказал Ляшко.

Отвечая н вопрос о рисках возникновения тромбов при использовании вакцины AstraZeneca, главный санврач Украины сослался на официальную позицию Европейского агентства лекарственных средств, согласно которой риски возникновения побочных реакций превышают пользу от препарата.

"Насчет того, что сейчас говорят о тромбозе — этот вопрос уже рассматривался Европейским медицинским агентством, которое разрешило к использованию и подтвердило, что вакцина безопасна и риски, которые могут возникнуть в результате вакцинации, никак не сопоставимы с рисками, возникающими в результате инфицирования коронавирусной болезнью", — отметил Ляшко.

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Теги: #вакцинация #коронавирус
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