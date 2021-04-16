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20:43 16.04.2021

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

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Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

РФ внесла в "черный список" восемь американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к реализации антироссийского курса, заявили в пятницу в МИД России.

Как следует из списка, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства, в список вошли генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, закрыт въезд бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - отмечается в сообщении МИД РФ.

Как ранее сообщили на Смоленской площади, включенным в список американским чиновникам на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию.

"Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список"", - сказали в МИД РФ.

Теги: #сша #россия #чиновники #запрет
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