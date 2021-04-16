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20:42 16.04.2021

"ДТЭК Энерго" назначил на 7 мая собрания по утверждению условий реструктуризации

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"ДТЭК Энерго" назначил на 7 мая собрания по утверждению условий реструктуризации

"ДТЭК Энерго", ранее уже согласовавший условия реструктуризации практически всей задолженности группы с основными кредиторами, в пятницу получил одобрение Высокого суда Англии и Уэльса по созыву собраний для утверждения подготовленных схем реструктуризации.

Как говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, такие собрания назначены на 7 мая: первое – держателей банковского долга, второе – держателей еврооблигаций.

Согласно условиям реструктуризации, кредиторам предложено конвертировать часть текущей задолженности по еврооблигациям "ДТЭК Энерго" в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" в сумме $425 млн со ставкой 6,75% годовых и сроком обращения до 31 декабря 2026 года, что приведет к снижению кредитного портфеля "ДТЭК Энерго".

Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго". Срок погашения долга, планируемого к реструктуризации, – 31 декабря 2027 года.

По предложенным условиям реструктуризации, в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать купон по процентной ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга. Предложенные выплаты на 2021 год соответствуют кризисной ситуации в украинской энергетике, отмечала компания.

Данные условия реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга были поддержаны комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков-кредиторов в феврале.

Теги: #дтэк_энерго #реструктуризация
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