Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версале

Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию первая леди Елена Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версальском дворце, сообщается на сайте главы государства.

"Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальский дворец и смогли услышать экскурсию на украинском языке. Это уже наш четырнадцатый украиноязычный аудиогид, и до конца года мы планируем запуск еще как минимум семи аудиогидов", - цитирует Зеленскую пресс-служба президента.

Запуск аудиогида стал возможным благодаря поддержке посольства Украины во Франции, министерства иностранных дел Украины, а также переводчице Ирине Дмитришин, актерам дубляжа Юрию Соскову и Марине Локтионовой.