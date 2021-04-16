В НАТО призывают РФ обеспечить свободу судоходства в Черном мору и прекратить эскалацию

В НАТО обеспокоены намерениями России ограничить доступ к некоторым районам в Черном море и призывают Москву обеспечить свободу судоходства и доступ к украинским портам в Азовском море, равно как и положить конец эскалации.

Соответствующий комментарий официального представителя НАТО Оаны Лунгеску распространила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.

"Мы обеспокоены сообщениями о том, что Россия планирует ограничить доступ к частям Черного моря и Керченского пролива. Это было бы неоправданным шагом и частью более широкой модели дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море и предоставить свободу судоходства", - заявила она.

Лунгеску отметила, что после незаконной аннексии Крыма Россия значительно увеличила свое военное присутствие на полуострове и вокруг него.

"Продолжающаяся милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей представляет собой дополнительную угрозу независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе. Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, прекратить свои провокации и соблюдать свои международные обязательства", - призвала представитель НАТО.

Она напомнила, что союзники по альянсу не признают и не признают незаконную аннексию Крыма Россией.

"Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнула Лунгеску.