На Харьковщине увеличили количество практических занятий для подразделений теробороны из-за эскалации на границе с РФ

В Харьковской области увеличили количество практических занятий по военной подготовке для подразделений территориальной обороны из-за спровоцированной Москвой военной эскалации на украинско-российской границе, заявил военный комиссар областного терцентра комплектования и социальной поддержки Юрий Калгушкин.

"В первую очередь мы сейчас отрабатываем взаимодействие с Государственной пограничной службой по выполнению задач по охране и защите государственной границы", - цитирует слова Калгушкина сайт "Суспільне. Новини" в пятницу.

Он отметил, что в течение трех последних суббот для подразделений харьковской теробороны проводятся практические занятия, которые включают различные виды подготовки, в частности, тактическую, медицинскую, огневую, инженерную и минную.

"В последнюю субботу (10 апреля) было почти 3500 военнообязанных и резервистов, входящих в бригады теробороны, в другие подразделения территориальной обороны", - уточнил комиссар.