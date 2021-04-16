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20:09 16.04.2021

Глава Нацполиции Украины обсудил с представителями госдепа США расследование правонарушений в отношении активистов и журналистов

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Глава Нацполиции Украины обсудил с представителями госдепа США расследование правонарушений в отношении активистов и журналистов

Глава Национальной полиции Украины провел онлайн-встречу с представителями государственного департамента США для обсуждения результатов реализации совместных проектов, вопросов соблюдения прав человека и расследования правонарушений, совершенных в отношении активистов и журналистов.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, участие в мероприятии приняли представители Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, Бюро по международным вопросам, наркотиков и правоохранительной деятельности государственного департамента США, а также посольства США в Украине.

Так, Клименко поблагодарил американскую сторону за поддержку реформирования Национальной полиции и за сотрудничество в реализации совместных проектов, которые внедряются в ведомстве.

"Мы партнеры в усилиях, нацеленных на нашу общую безопасность, и поддерживаем все демократические и евроатлантические стремления, которые имеет Украина. Такое взаимодействие является приоритетом для нас", - отметила заместитель помощника секретаря по вопросам демократии, прав люди и труда Кара Макдональд.

Также стороны обсудили вопросы расследования отдельных правонарушений, совершенных в отношении активистов и журналистов. Помимо этого, обсуждалась ситуация по предупреждению и реагированию на факты нетерпимости и дискриминации граждан.

Клименко отметил, что в течение последних пяти лет в Украине начато 753 уголовных производства, совершенные на почве нетерпимости (речь идет, в частности, о противоправных действиях в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, нацменьшинств и представителей различных конфессий).

Теги: #госдеп #сша #нацполиция
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