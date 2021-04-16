События

19:24 16.04.2021

Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

1 мин читать
Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

Львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила жесткий карантин, с небольшими послаблениями, на территории города до 4 мая, сообщил львовский мэр Андрей Садовый в пятницу.

"Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям: усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая; с понедельника 19 апреля за парты возвращаются ученики 1-4 классов; с 19 апреля непродовольственные рынки могут возобновить свою работу по отдельным протоколом; также начинают работу летние площадки и террасы заведений общественного питания", - написал Садовой в Фейсбуке.

Он уточнил, что все послабления карантина должны сопровождаться строгим соблюдением всех карантинных требований, а "нарушителей закроют в тот же день".

"Сегодня городские больницы загружены на 63%. Я прошу понять, что эти меры не являются зеленым светом и завершением карантина. Мне очень тревожно каждое утро открывать статистику госпитализаций, потому что она до сих пор остается неутешительной. Люди попадают в больницы в тяжелом состоянии. Не пренебрегайте карантинными правилами", - отметил мэр Львова.

Он подчеркнул, что карантинные ограничения это вынужденная мера, которая позволят каждый день спасать человеческие жизни.

 

Теги: #львов #карантин #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 16.04.2021
В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

В Украине у 0,23% вакцинированных от COVID-19 наблюдались легкие побочные реакции - Ляшко

19:11 16.04.2021
Канцлер Австрии обещает в мае снять ряд ограничений в сфере туризма и спорта

Канцлер Австрии обещает в мае снять ряд ограничений в сфере туризма и спорта

12:47 16.04.2021
Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

Власти разрабатывают противоэпидемические меры на Пасху, продление карантина в Киеве будет зависеть от уровня заболеваемости – мэр

12:23 16.04.2021
В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

10:56 16.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

10:34 16.04.2021
Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений – Степанов

08:18 16.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

18:22 15.04.2021
Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

17:42 15.04.2021
"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

17:02 15.04.2021
Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

Зеленский: договоренности Нормандской четверки, достигнутые в декабре 2019 года, должны быть полностью выполнены

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой разрешить проведение собрания инициативной группы всеукраинского референдума по земле в формате онлайн-конференции

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украино-российских отношениях – Ермак

Макрон и Меркель не предлагали Зеленскому ничего, что выходило за рамки интересов Украины - Ермак

Депутаты от "Евросолидарности" и "Батькивщины" пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост

Россия включила в "черный список" восемь американских чиновников и деятелей

"ДТЭК Энерго" назначил на 7 мая собрания по утверждению условий реструктуризации

Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в Версале

Зеленский: договоренности Нормандской четверки, достигнутые в декабре 2019 года, должны быть полностью выполнены

В НАТО призывают РФ обеспечить свободу судоходства в Черном мору и прекратить эскалацию

На Харьковщине увеличили количество практических занятий для подразделений теробороны из-за эскалации на границе с РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА