События

19:11 16.04.2021

Канцлер Австрии обещает в мае снять ряд ограничений в сфере туризма и спорта

1 мин читать
Канцлер Австрии обещает в мае снять ряд ограничений в сфере туризма и спорта

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу заявил, что значительная часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, будет снята в мае, сообщают европейские СМИ.

По его словам, в следующем месяце будут ослаблены ограничения в сфере культуры, спорта и туризма.

"Мы уже близки к завершению борьбы с пандемией. Свобода уже близко", - сказал Курц в пятницу.

Однако он не стал уточнять, о каких именно послаблениях может идти речь, но указал, что снятие ограничений произойдет сразу по всей стране.

С февраля в Австрии сняли первую часть ограничений, в частности, заработали школы, магазины и парикмахерские.

В Австрии за время пандемии выявили почти 590 тыс. случаев заражения COVID-19, около 10 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #коронавирус #австрия #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:24 16.04.2021
Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

12:23 16.04.2021
В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 1609 случаев COVID-19

10:56 16.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн

08:18 16.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

В Украине за сутки зафиксировано 17 479 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 12 054 человек

18:22 15.04.2021
Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

Более половины украинцев считают неэффективным реагирование президента и Минздрава на угрозу коронавируса – опрос

17:42 15.04.2021
"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

"Евросолидарность" собрала достаточно подписей для внеочередного заседания Рады по ситуации с Covid-19

17:02 15.04.2021
Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

14:33 15.04.2021
Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

14:24 15.04.2021
Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

Черновицкая и Львовская области могут выйти из "красной" зоны уже на следующей недели - KSE

12:48 15.04.2021
Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемого в похищении и пытках Луценко и Вербицкого – Офис генпрокурора

Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Таран проинформировал посла Великобритании о ситуации с безопасностью на линии разграничения с ОРДЛО и наращивании войск РФ вдоль границ Украины

Денисова обратилась к министру развития экономики из-за задолженности по зарплате на Харьковском авиазаводе

Отсутствие новых санкций по "Северному потоку 2" - это подарок России, считает сенатор-республиканец

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

G7: выполнение Украиной согласованных условий программы stand-by МВФ будет способствовать большему процветанию

Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемого в похищении и пытках Луценко и Вербицкого – Офис генпрокурора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА