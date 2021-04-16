Отсутствие новых санкций по "Северному потоку 2" - это подарок России, считает сенатор-республиканец

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз обвинил президента США Джо Байдена в чрезмерно мягкой политике в отношении России и в нежелании добиваться прекращения строительства газопровода "Северный поток 2".

"Байден мягко относится к России. Республиканцам и демократам раньше удалось одержать общую победу: мы добились приостановки строительства "Северного потока 2". А Россия немедленно возобновила строительство сразу после избрания Байдена", - написал он в своем Twitter.

По мнению Круза, администрация Байдена "медлит с введением санкций, которые по закону она обязана вводить. Это - многомиллиардный подарок России".

Круз - один из наиболее ярых сторонников введения максимально жестких санкций против "Северного потока 2". Днем ранее он предположил, что США, вводя жесткие санкции, вполне могут воспрепятствовать реализации этого проекта.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В частности, ряд инициатив в этом направлении предпринял именно Круз: он до недавних пор блокировал процедуру утверждения ключевых руководителей госдепа и обещал, что продолжит это делать до тех пор, пока не увидит новые ограничительные меры против газопровода.

Однако ранее на этой неделе Круз прекратил блокировать данную процедуру: Сенат одобрил назначение Уэнди Шерман первым заместителем госсекретаря.

В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Но в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Байден на этой неделе заявил, что связанные с темой строительства газопровода "Северный поток 2" вопросы являются сложными.

"Северный поток" - это сложный вопрос, который затрагивает наших союзников в Европе", - сказал Байден, отвечая на вопрос относительно санкций за "Северный поток 2".

Он отметил, что уже в течение долгого времени выступает против него: "Я с самого начала был против, еще до того, как стал вице-президентом (при Бараке Обаме - ИФ)".

При этом Байден указал, что вопрос о реакции на "Северный поток 2" "по-прежнему обсуждается". Он не стал говорить, готов ли вводить дальнейшие санкции.

Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.

В четверг США объявили о введении пакета санкций против России. Некоторые республиканцы раскритиковали эти меры, в частности, за то, что они не включают санкции против "Северного потока 2".

Тем не менее, в указе Байдена о санкциях есть положение, которое в будущем может стать основанием для санкций в сфере энергетики.

Так, в документе перечисляются темы, по которым в будущем США могут принимать решения о санкциях против РФ - замораживать активы физических и юридических лиц на своей территории. Одно из положений предусматривает, что наказать можно "физлица, если госсекретарь совместно с министром финансов определят, что они прямо или косвенно несут ответственность или имеют какое-то отношение... к нарушениям или прекращению поставок газа или других энергоресурсов в Европу, на Кавказ, в Азию". Далее в документе указывается, что санкции возможны не только в отношении физлиц, но и против компаний.