Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, недалеко от населенного пункта Невельское противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Водяного, что в Донецкой области, враг совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении штаба ООС в Facebook.

Также вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка противник применил станковые противотанковые гранатометы, а у н.п.Пески - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, в районе Майорска враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.