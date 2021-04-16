События

18:58 16.04.2021

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

1 мин читать
Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в пятницу призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска, говорится в заявлении представителя федерального правительства Германии Штеффана Зайберта по итогам видеоконференции лидеров.

"Канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили, в частности, ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. Они разделили обеспокоенность по поводу усиления российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали к отводу этих подкреплений с целью деэскалации ситуации", - говорится в пресс-релизе правительства Германии.

Указывается, что канцлер и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

В пятницу Макрон провел переговоры с Зеленским в Париже. Затем они провели переговоры по видеосвязи с Меркель.

Теги: #заявление #макрон #зеленский #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 16.04.2021
Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

18:39 16.04.2021
Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

18:14 16.04.2021
Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

Зеленский поддерживает желание Байдена встретиться с Путиным

18:09 16.04.2021
Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

17:50 16.04.2021
Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

16:37 16.04.2021
Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19

Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19

14:49 16.04.2021
Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

Зеленский и Макрон проводят встречу "тет-а-тет"

14:44 16.04.2021
Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

Украина готова к любому варианту развития событий, призывает РФ вернуться к содержательному дипломатическому разговору – Зеленский

14:42 16.04.2021
Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

Зеленский о ПДЧ: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, но сейчас явно не реформы могут остановить РФ

14:36 16.04.2021
Зеленский хочет наладить личные контакты с новым руководством Италии, пригласил политиков посетить Донбасс

Зеленский хочет наладить личные контакты с новым руководством Италии, пригласил политиков посетить Донбасс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выполняет все договорённости, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году – Зеленский

Зеленский: ощущаю поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по вступлению в НАТО, но хотелось бы конкретики

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемого в похищении и пытках Луценко и Вербицкого – Офис генпрокурора

Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

ПОСЛЕДНЕЕ

Таран проинформировал посла Великобритании о ситуации с безопасностью на линии разграничения с ОРДЛО и наращивании войск РФ вдоль границ Украины

Усиленный карантин с небольшими послаблениями во Львове продлили до 4 мая

Денисова обратилась к министру развития экономики из-за задолженности по зарплате на Харьковском авиазаводе

Канцлер Австрии обещает в мае снять ряд ограничений в сфере туризма и спорта

Отсутствие новых санкций по "Северному потоку 2" - это подарок России, считает сенатор-республиканец

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь нет

G7: выполнение Украиной согласованных условий программы stand-by МВФ будет способствовать большему процветанию

Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемого в похищении и пытках Луценко и Вербицкого – Офис генпрокурора

Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА