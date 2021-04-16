Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в пятницу призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска, говорится в заявлении представителя федерального правительства Германии Штеффана Зайберта по итогам видеоконференции лидеров.

"Канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили, в частности, ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. Они разделили обеспокоенность по поводу усиления российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали к отводу этих подкреплений с целью деэскалации ситуации", - говорится в пресс-релизе правительства Германии.

Указывается, что канцлер и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Они подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в Нормандском формате", - говорится в сообщении.

В пятницу Макрон провел переговоры с Зеленским в Париже. Затем они провели переговоры по видеосвязи с Меркель.