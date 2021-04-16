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18:22 16.04.2021

Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

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Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко призвал украинцев благодарить медиков, которые стоят на передовой борьбы с пандемией, за ежедневное спасение людей.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с медиками Черкасской области, которая прошла в пятницу в Черкасской городской детской больнице, куда передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко, сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

"Я хотел бы искренне поблагодарить каждого из вас за ту огромную работу, которую вы делаете, спасая жизни людей, помогая, защищая людей и Украину. Вы работаете в очень сложных условиях, в которые, к сожалению, поставила врачей некомпетентная и вороватая власть. Заполненные больницы, отсутствие свободных коек, оборудованных кислородом, мошенничество власти с доплатами", - отметил нардеп.

Он призвал представителей власти, которые убеждены, что врачи, имеющие дело с коронавирусом, как и положено, получают свои 300% доплаты к зарплате, посетить любое медучреждение и увидеть реальную ситуацию своими глазами.

"У меня упорный совет: вылезьте из своей теплой ванны, приезжайте в больницу и спросите у санитарки, медицинского работника, врача - насколько справедлива посекундная тарификация работы врача с ковидными больными", - подчеркнул пятый президент.

Он также призвал власти немедленно сосредоточиться на проведении коммуникационной кампании для широкой вакцинации, а также обеспечении врачей, больниц и защите медиков.

"Принципиальным для нас является социальная защита медиков. Мы требуем, чтобы наш закон, который уже год находится в Верховной Раде за моей подписью и за подписью всей нашей команды, где мы страхуем врачей. Не только семьи врачей, которые отдали свои жизни на этом фронте. А тот врач, который заболел и выздоровел, получит соответствующую страховую компенсацию как воин, который был ранен. Мы это ввели в 2014 году и мы требуем, чтобы сейчас было выплачено все до копейки, все, что обещали - и 300% надбавки, и ввели страхование врачей", - подчеркнул Порошенко.

Он также призвал медиков передать свои предложения и замечания, которые "Евросолидарность" сформирует в виде законодательных инициатив и дополнительно предложит во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Отмечается, что, в частности, во время встречи медики поставили вопрос отсутствия ковидних доплат семейным врачам на первичном звене.

Теги: #медики #порошенко
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