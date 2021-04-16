События

17:32 16.04.2021

Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

1 мин читать
Биткойн падает после запрета Турции на использование криптовалют

Биткойн дешевеет в пятницу после того, как ЦБ Турции запретил использование криптовалют для платежей с конца этого месяца, сообщает MarketWatch.

Центробанк назвал ряд причин для такого шага, включая отсутствие "механизмов надзора" и "регулирования со стороны центрального органа" для криптоактивов. В сообщении также говорилось, что курс криптовалют чрезмерно волатилен, а цифровые кошельки могут быть украдены или использованы незаконно при том, что транзакции с криптовалютами являются безотзывными.

"Поставщики платежных услуг не могут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг, и не могут предоставлять какие-либо услуги, связанные с такими бизнес-моделями", - сообщается в постановлении турецкого ЦБ.

Банк заявил, что такое решение было принято на фоне расширения использования криптоактивов для совершения платежей.

Курс биткойна по данным на 17:21 кск составлял $60,911 тыс., что на 3,9% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Ранее на этой неделе его цена обновила рекорд, превысив отметку в $64 тыс.

Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Курс эфира (Ethereum) упал на 4,8%, лайткойн (Litecoin) - на 4,4%, по данным биржи Kraken.

Теги: #падение #биткойн
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:11 14.04.2021
Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

Биткойн торгуется выше $64 тыс. в преддверии размещения акций Coinbase

16:30 13.04.2021
Цена биткойна превысила $63 тыс. в преддверии IPO Coinbase

Цена биткойна превысила $63 тыс. в преддверии IPO Coinbase

12:00 13.04.2021
Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

Курс биткойна поставил новый рекорд, преодолев отметку в $62 тыс.

09:02 01.04.2021
Биткойн все ближе к $60 тыс. благодаря растущему признанию криптовалют в мире

Биткойн все ближе к $60 тыс. благодаря растущему признанию криптовалют в мире

16:25 22.03.2021
ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат

ВВП Украины в 2020 году упал на 4% – Госстат

14:17 03.03.2021
Курс биткойна вновь растет, поднялся выше отметки в $51000 впервые за неделю

Курс биткойна вновь растет, поднялся выше отметки в $51000 впервые за неделю

17:33 26.02.2021
Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

18:45 19.02.2021
Большинство CFO компаний США не планируют держать биткойн в качестве корпоративного актива - Gartner

Большинство CFO компаний США не планируют держать биткойн в качестве корпоративного актива - Gartner

15:07 19.02.2021
Биткойн продолжает бить рекорды, капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн

Биткойн продолжает бить рекорды, капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн

13:42 17.02.2021
Биткойн продолжает бить рекорды, торгуется выше $51000

Биткойн продолжает бить рекорды, торгуется выше $51000

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемого в похищении и пытках Луценко и Вербицкого – Офис генпрокурора

Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

Совет ЕС по вопросам иностранных дел обсудит с Кулебой наращивание российских войск на границе

ПОСЛЕДНЕЕ

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной - заявление

Порошенко: ежедневно мы все должны благодарить врачей за спасение людей

Суд приговорил к 9 годам лишения свободы обвиняемого в похищении и пытках Луценко и Вербицкого – Офис генпрокурора

Зеленский: мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС

Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников

Закупка артиллерийских выстрелов к "Рапире" в 2020 году состоялась прозрачно и конкурентно - замминистра обороны Украины

Арестович: ОРДЛО не имеют полномочий созывать внеочередные заседания ТКГ и ее рабочих подгрупп

Меркель сделали первую прививку препаратом AstraZeneca от COVID-19

США рассмотрит вопрос об увеличении количества военнослужащих американского контингента в Украине в случае необходимости - Квин

Президент Евросовета Мишель планирует приехать на саммит "Крымской платформы" в августе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА