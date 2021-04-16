Зеленский: мы приближаемся к следующему заседанию лидеров Нормандской четверки, 19 апреля намечена встреча советников
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что встреча лидеров Нормандской четверки возможна, 19 апреля состоится заседание советников для обсуждения ряда вопросов.
"Считаю, что важно: мы приближаемся к следующему заседанию N4. Считаю, что оно возможно. 19-го числа этого месяца будет заседание советников лидеров Нормандской четверки, будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, что будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ. Все четыре страны подготовят дополнения к этим кластерам, с чем согласны, с чем нет", - сказал Зеленский на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в пятницу.
По его словам, это будет представлять собой "пошаговое выполнение Минских соглашений".
"После заседания советников мы ожидаем четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе", - также сказал Зеленский.