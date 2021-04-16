Закупка артиллерийских выстрелов к "Рапире" в 2020 году состоялась прозрачно и конкурентно - замминистра обороны Украины

Закупка артиллерийских выстрелов калибра 100 миллиметров к МТ-12 "Рапира" в 2020 году состоялась беспрецедентно прозрачно и конкурентно, сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

"Министерством обороны Украины выполнена сложная задача по обеспечению воюющих Вооруженных Сил срочно необходимыми боеприпасами в условиях отсутствия их производства в Украине. Государственный контракт был заключен на закупку восстановленных боеприпасов, имеющих технические показатели новых. Они дешевле на треть альтернативного предложения и имеют гарантию в 24 месяца и 10 лет хранения", - отметило Минобороны со ссылкой на слова замминистра.

Миронюк указал, что последние четыре года Минобороны осуществляет поиск путей обеспечения Вооруженных сил 100-мм боеприпасами. За это время поступали предложения по поставке данных боеприпасов второй категории без возможности их длительного хранения, что является неприемлемым, добавил он.

В сообщении отмечается, что в 2020 году Минобороны продлило работу и получило несколько предложений о поставке 100 мм боеприпасов.

"Более того, в прошлом, 2020 году, Минобороны впервые ввело процедуры, куда приглашались четыре спецэкспортера вместо одного. Когда они боролись за цену, сроки, нами выбиралось лучшее предложение. С "Рапирами" вышло две компании, наименьшая цена сыграла, и на сегодняшний день эти боеприпасы находятся на складах и арсеналах", - рассказал Миронюк.

Он отметил, что во время открытых переговоров поставка новых боеприпасов была предложена по цене 38 764,96 грн. По данным Минобороны, восстановленные боеприпасы с техническими характеристиками и запасом ресурса как в новых, предлагались за 25 980,65 грн с гарантией 24 месяца и 10 лет хранения. По согласованию со Службой обеспечения был заключен государственный контракт на закупку восстановленных боеприпасов, имеющих технические показатели новых, но дешевле более чем на 30%.

"100 миллиметровые боеприпасы, закупленные согласно постановлению правительства и действующему законодательству, находятся на складах и арсеналах. Есть программа-методика приемо-сдаточных испытаний. Боеприпасы будут отстреляны в рамках боевой подготовки. В случае выявления любых отклонений от технических условий, они будут возвращены поставщику. Сомнений в качестве этой продукции у нас нет", - заявил замминистра.

Он добавил, что из-за активной информационной кампании в СМИ, которая искажает действительную ситуацию вокруг закупки выстрелов калибра 100 мм и попытки представить ее с отрицательным подтекстом, по решению министра обороны проводится служебная проверка деятельности должностных лиц на соответствие указанной закупки требованиям законодательства.

"В Минобороны готовы всячески способствовать установлению истины правоохранительными органами, получению объективных выводов народными депутатами и обществом, - цитирует слова Миронюка Минобороны.