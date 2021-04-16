США рассмотрит вопрос об увеличении количества военнослужащих американского контингента в Украине в случае необходимости - Квин

Временная поверенная в делах США Кристина Квин заявляет, что если будет необходимость в увеличении количества военнослужащих американского контингента в Украине, то правительств США рассмотрит этот вопрос.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию в Украине, и делаем оценку потребностей с украинской стороны. Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, который пребывает тут на постоянной основе, и если по нашим оценкам потребность изменится и необходимо будет увеличить – мы будем рассматривать этот вопрос", - сказала она на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем во время рабочей поездки во Львовскую область в пятницу, отвечая на вопрос, нет ли у правительства США намерения увеличить присутствие подразделений вооруженных сил США в Украине.