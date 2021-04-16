Украина заинтересована в расширении программы подготовки украинских военных американскими профессионалами - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина заинтересована в распространении на другие регионы программы подготовки украинских военных американскими профессионалами.

"Хочу отметить нашу заинтересованность в распространении на другие регионы, вне Яворовского центра, программы подготовки украинских военных американскими профессионалами", - сказал он на совместном брифинге с временной поверенной в делах США Кристиной Квин во время рабочей поездки во Львовскую область в пятницу.

Премьер отметил, что расширение военного и военно-технического сотрудничества, международные программы подготовки военных также являются фактором сдерживания агрессора.

"Поэтому развитие стратегического партнерства с США является одним из самых важных приоритетов внешней политики Украины", - подчеркнул он.

Шмыгаль поблагодарил США за всестороннюю поддержку Украины.